Окупанти гатили по Одещині ракетами: «Південь» повідомив подробиці

Українські захисники успішно відбили ворожу атаку

Ввечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59. Про це повідомило повітряне командування «Південь».

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«23 березня 2023 року, близько 21:30, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 класу «повітря-поверхня», випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря по Одещині», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 21 березня окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59.

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Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених. Згодом влада заявила, що ситуація на Одещині контрольована.

До слова, завершується 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.