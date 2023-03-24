Окупанти атакували Кривий Ріг «Шахедами»: є влучання

Про постраждалих та наслідки прильоту наразі невідомо

Російські загарбники у ніч на 24 березня під час повітряної тривоги вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

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«Кривий Ріг. Ворожа атака дронами «Шахід». Є влучання», – написав він.

Вілкул закликав не знімати на камеру та не викладати в соцмережі наслідки прильоту.

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Нагадаємо, що в ніч на 24 березня У Києві, а також у низці північних та східних областей лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів з північних напрямків, а також С-300 для Харківщини.

До слова, завершилася 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.