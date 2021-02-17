  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Нічні затримання кримських татар: «суди» заарештували шістьох чоловіків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російські силовики провели&nbsp;обшуки і затримання вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова - Нічні затримання кримських татар: «суди» заарештували шістьох чоловіків
    Російські силовики провели обшуки і затримання вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова

    Окупанти називають затриманих організаторами або учасниками «Хізб ут-Тахрір»

    Шестеро жителів окупованого Криму, яких ФСБ Росії вважає організаторами або учасниками «Хізб ут-Тахрір», відправлені під арешт

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на адвокатів затриманих.

    Серед фігурантів справи – Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шихаметов.

    «Вони себе винними не визнають, кажуть, що до них повинні застосовувати четверту Женевську конвенцію 1949 року – як до громадян України, говорять, що це політичне переслідування», – сказав адвокат Курбедінов.

    Кримські татари заарештовані до 15 квітня. Адвокати будуть оскаржувати постанови «судів».

    Як відомо, обшуки проходили вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова: Бахчисараї, Білогірську, Сімферополі, в Радянському районі та на околицях Севастополя, повідомила раніше агентству адвокат Ліля Гемеджі.

    ФСБ щодо подій у Криму поки жодних коментарів не давала.

    Зазначимо, на території Криму після його анексії Росією в 2014 році регулярно проводяться обшуки в будинках прихильників «Хізб ут-Тахрір». Рух за рішенням верховного суду РФ з 2003 року визнано в Росії терористичною організацією і заборонено.

    Нагадаємо, у січні поліція приходила до кримських татар із погрозами через акції на підтримку Олексія Навального.

    Теги: Крим кримські татари окупанти суд арешт адвокат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies