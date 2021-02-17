Нічні затримання кримських татар: «суди» заарештували шістьох чоловіків

Російські силовики провели обшуки і затримання вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова

Окупанти називають затриманих організаторами або учасниками «Хізб ут-Тахрір»

Шестеро жителів окупованого Криму, яких ФСБ Росії вважає організаторами або учасниками «Хізб ут-Тахрір», відправлені під арешт

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на адвокатів затриманих.

Серед фігурантів справи – Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шихаметов.

«Вони себе винними не визнають, кажуть, що до них повинні застосовувати четверту Женевську конвенцію 1949 року – як до громадян України, говорять, що це політичне переслідування», – сказав адвокат Курбедінов.

Кримські татари заарештовані до 15 квітня. Адвокати будуть оскаржувати постанови «судів».

Як відомо, обшуки проходили вночі та вранці 17 лютого в п'яти регіонах окупованого півострова: Бахчисараї, Білогірську, Сімферополі, в Радянському районі та на околицях Севастополя, повідомила раніше агентству адвокат Ліля Гемеджі.

ФСБ щодо подій у Криму поки жодних коментарів не давала.

Зазначимо, на території Криму після його анексії Росією в 2014 році регулярно проводяться обшуки в будинках прихильників «Хізб ут-Тахрір». Рух за рішенням верховного суду РФ з 2003 року визнано в Росії терористичною організацією і заборонено.

Нагадаємо, у січні поліція приходила до кримських татар із погрозами через акції на підтримку Олексія Навального.