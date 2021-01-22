Акція на підтримку Навального: поліція приходить до кримських татар із погрозами

В окупованому Криму заборонено проводити будь-яких масові заходи

В окупованому РФ Криму напередодні акції на підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального, яка запланована на 23 січня, поліція принесла додому кримськотатарським активістам письмові застереження.

Як повідомляє правозахисне об'єднання «Ґрати».

Як розповіли самі активісти, їх попередили про те, що на півострові введений карантин, тому будь-які збори заборонені. Крім того, в батьківських чатах кримських школярів поширюють звернення вчителів, в яких попереджають про відповідальність за участь неповнолітніх у несанкціонованих акціях протесту.

«Застереження про неприпустимість порушення законодавства про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування» отримали сьогодні, щонайменше, п'ятеро активістів – четверо проживають в Старому Криму, один – в Джанкойському районі. Один з них – Мустафа Сейдалієв, координатор об'єднання «Кримська солідарність»; кілька інших – учасники протестів проти переслідування кримських татар.

У тексті застереження йдеться, що в даний час в Криму діє указ «глави» Сергія Аксьонова від 17 березня 2020 року, який передбачає введення «режиму підвищеної готовності» через епідемію коронавірусу. Указ забороняє проведення в окупованому Криму будь-яких масових заходів.

Одночасно з цим чиновникам освітньої сфери і директорам шкіл з «міністерства освіти» Криму було розіслано лист, в якому йдеться про необхідність запобігти участі школярів в акціях протесту.

Нагадаємо, Навальний записав нове звернення з СІЗО, де заявив, що «у його плани не входить вішатися на віконній решітці».

Зазначимо, що на 23 січня у різних містах Росії намічені акції протесту з вимогою звільнити Олексія Навального.

До слова, захист оскаржив арешт опозиціонера Навального.

Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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