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    Події в Україні

    ФСБ проводить серію нічних обшуків в будинках кримських татар

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    ФСБ почала обшуки&nbsp;о 04:00 - ФСБ проводить серію нічних обшуків в будинках кримських татар
    ФСБ почала обшуки о 04:00
    Архівне фото

    Поки відомо про п’ять обшуків у різних куточках Криму

    У окупованому Росією Криму цієї ночі почалися масові обшуки в будинках кримських татар.

    Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «У тимчасово окупованому Криму о 04:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар. Поки відомо про п’ять обшуків – в Бахчисараї два обшуки, по одному – в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советского району», – зазначив Чубаров.

    Нагадаємо, у січні поліція приходила до кримських татар із погрозами через акції на підтримку Олексія Навального.

    Теги: Крим кримські татари обшук Рефат Чубаров ФСБ будинок
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