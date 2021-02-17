ФСБ проводить серію нічних обшуків в будинках кримських татар

Поки відомо про п’ять обшуків у різних куточках Криму

У окупованому Росією Криму цієї ночі почалися масові обшуки в будинках кримських татар.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У тимчасово окупованому Криму о 04:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар. Поки відомо про п’ять обшуків – в Бахчисараї два обшуки, по одному – в містах Сімферополі та Білогорську, ще один обшук відбувається у с. Заповітне Советского району», – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, у січні поліція приходила до кримських татар із погрозами через акції на підтримку Олексія Навального.