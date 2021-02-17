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    Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму

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    <p>Дамба на Північно-Кримському каналі в місті Таврійськ</p> - Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму

    Дамба на Північно-Кримському каналі в місті Таврійськ

    Фото: Фейсбук Андрія Кориневича

    Воду з Північно-Кримського каналу пустять на поліпшення меліорації південних районів Херсонської області

    На Північно-Кримському каналі планують добудувати дамбу, щоб максимально виключити потрапляння води на окупований півострів і поліпшити заходи з меліорації південних районів Херсонської області. Про це сьогодні заявив постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич у Facebook.

    «Позиція представництва й управління каналу однозначна - ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, що стосуються потреб зміцнення споруд, що не допускають дніпровську воду в тимчасово окупований Крим, а також меліорації південних районів Херсонської області», - заявив він.

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    Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму
    Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму
    Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму

    За його словами, зараз існує необхідність добудови дамби на 107-му кілометрі каналу.

    Кориневич підкреслив, що Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації.

    Тим часом в окупованому Криму води все менше: вже третє місто переходить на погодинне водопостачання.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення подачі дніпровської води в тимчасово окупований РФ Крим можливе тільки після його деокупації.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія має нести відповідальність за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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    Теги: Крим окупанти Чорне море вода Херсонщина Україна окуповані території водопостачання море
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