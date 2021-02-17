Україна добудує дамбу, яка унеможливить подачу води до окупованого Криму

Дамба на Північно-Кримському каналі в місті Таврійськ

Воду з Північно-Кримського каналу пустять на поліпшення меліорації південних районів Херсонської області

На Північно-Кримському каналі планують добудувати дамбу, щоб максимально виключити потрапляння води на окупований півострів і поліпшити заходи з меліорації південних районів Херсонської області. Про це сьогодні заявив постійний представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич у Facebook.

«Позиція представництва й управління каналу однозначна - ніякої води в Крим до деокупації. Є певні питання, що стосуються потреб зміцнення споруд, що не допускають дніпровську воду в тимчасово окупований Крим, а також меліорації південних районів Херсонської області», - заявив він.

За його словами, зараз існує необхідність добудови дамби на 107-му кілометрі каналу.

Кориневич підкреслив, що Україна не відновить подачу води на півострів до моменту його деокупації.

Тим часом в окупованому Криму води все менше: вже третє місто переходить на погодинне водопостачання.