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    Командувач ВМС: Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу

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    <p>Російський флот нарощує силу в окупованому Криму</p> - Командувач ВМС: Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу

    Російський флот нарощує силу в окупованому Криму

    Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту РФ збільшено на 45%

    Російська Федерація за час окупації Криму істотно наростила військову присутність, адже півострів є найпотужнішою російською військовою базою.

    Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Укрінформу».

    Він зазначив, що Україна в окупованому Криму втратила 11 кораблів і катерів, 10 суден забезпечення і 11 об'єктів інфраструктури, серед яких – судноремонтні заводи, майстерні та виробничі об'єднання.

    «Протягом семи років бойовий склад надводних кораблів та підводних човнів Чорноморського флоту збільшено на 45%. Загальна кількість становить 58 одиниць, у тому числі носіїв крилатих ракет морського базування «Калібр» – 13 одиниць», - зауважив Неїжпапа.

    За його словами, кількість російських бойових літаків збільшено в 3,5 раза, а вертольотів – у 9 разів, кількість танків досягла майже 40 одиниць, кількість бойових броньованих машин збільшено в 6 разів, ракетних систем залпового вогню - в 6,5 раза.

    «Таким чином РФ перетворила АР Крим на найпотужнішу військову базу», – наголосив Неїжпапа.

    До слова, нещодавно українські і американські кораблі провели спільні навчання у Чорному морі.

    Теги: Крим корабель військова техніка ВМС флот
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