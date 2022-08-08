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Нічний обстріл Харкова: рятувальники розповіли про наслідки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний обстріл Харкова: рятувальники розповіли про наслідки (фото)
Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві
фото: ДСНС

У будівлі підприємства сталися три пожежі

У неділю, 7 серпня, пізно вночі окупанти обстріляли Харків. Прилетіло в Київський район міста. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

Артобстріл стався близько 22:30.

«У результаті потрапляння боєприпасів пошкоджені будівлі підприємства. В одній з будівель сталися три осередки займання на загальній площі 180 кв. м, яку рятувальники оперативно ліквідували», – розповіли рятувальники.

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Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові прогриміла серія вибухів. Щонайменше було сім вибухів.

Росіяни у ніч з 6 на 7 серпня обстріляли три райони Харкова ракетами С-300, запущеними з Бєлгорода.

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Теги: ДСНС пожежа рятувальники Україна обстріл окупанти росія війна Харків

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