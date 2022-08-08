Харків знову зазнав обстрілу з боку рашистів

У Харкові пролунало щонайменше було сім вибухів

У Харкові прогриміла серія вибухів. Попередньо окупанти обстріляли Київський район. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Щонайменше було сім вибухів.

«Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт по інфраструктурному об'єкту. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що не буде», – написав Терехов.

Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

Додамо, ввечері у кількох областях пролунали вибухи без оголошеної повітряної тривоги. Зокрема вибухи чули жителі Вінничини, Кіровоградщини, Полтавщини та Черкащини.

Пізніше Мер Вінниці підтвердив інформацію про вибухи в області.

Також російські окупанти у неділю, 7 серпня, обстріляли території п'яти громад Сумської області з артилерії і мінометів.

Внаслідок атак було пошкоджено шість житлових домогосподарств, водонапірну башту, електротрансформатор і лінію електропередач. На двох вулицях відсутнє електропостачання, наразі ведуться роботи з його відновлення.