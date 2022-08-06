Російські ЗМІ поширюють фейк, що іноземні найманці стріляли по місцевих жителях на Харківщині

Також російські пропагандисти випустили фейк «про нелюдське ставлення «Правого сектора» до полонених

Російські засоби масової інформації поширили дезінформацію, що у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не хотіли поступатися своїми будинками. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

«В Міноборони РФ заявили: «у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, внаслідок конфлікту постраждало 9 цивільних осіб». Водночас російські експерти-пропагандисти зазначили, що «люди втомилися від бойових дій, тому ексцесів зі стріляниною під час розміщення військ у житлових будинках не уникнути», – це дезінформація, застерігають у Центрі.

Також у Центрі протидії дезінформації попереджають, що фейком є новина від пропагандистських ЗМІ російської федерації, яку вони поширили з посиланням на бойовиків незаконних збройних формувань, які діють на території Донецької області: «про нелюдське ставлення «Правого сектора» до полонених, оскільки бойовики робили каліками всіх російських військових, що потрапили в полон».

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України спростував основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час.