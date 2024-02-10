Нічний обстріл Харкова забрав життя цілої родини

Тривають пошуки тіла семимісячного немовляти

Нічний обстріл по Харкову забрав життя сімох людей. Загинула родина з трьома дітьми і ще одне подружжя. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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«В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики)», – написав очільник ОВА.

Загоряння сталося через витік палива по вулиці, де розташований житловий сектор. Тіло чоловіка знайдено в коридорі будинку, а мама з дітьми намагалися врятуватися у ванній кімнаті. Тривають пошуки тіла наймолодшого хлопчика.

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В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.

«Встановлюються всі обставини. На місці працюють відповідні служби. Інформація буде оновлюватися», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, що в ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Харкові. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу. Станом на 6.00 повністю вигоріло 14 домоволодінь.

Крім того, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Великому Бурлуку. Там були пошкоджені лікарня та ресторан у центрі, повідомив начальник РВА Терещенко.