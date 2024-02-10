Окупанти вдарили донами по АЗС у Харкові: горять приватні будинки

Унаслідок атаки дизильне паливо розтеклося по вулиці з приватними будинками й вони спалахнули

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по автозаправній станції у Немишлянському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину. За словами мера міста, паливо розтеклося по вулиці з приватними будинками й вони спалахнули. Площа пожежі – 3 700 квадратних метрів.





Як повідомляє кореспондент «Суспільного», станом на першу ночі 14 будинків повністю згоріли, 50 людей було евакуйовано. Ще чотирьох людей евакуювали з пожеж, з них – двоє дітей. Попередньо, без загиблих.

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Пожежа продовжує палати, рятувальники не одразу можуть дістатися будинків і сказати, чи були там люди.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що до лікарів звернувся чоловік, який отримав 40% опіків тіла внаслідок пожежі. Його ушпиталили. За словами Фільчакова, людей продовжують шукати, кількість потерпілих може збільшитися.

«Російські військові, попередньо, з території Білгородської області, запустили БпЛА типу Shahed. Три безпілотники влучили по Немишлянському району Харкова. Внаслідок цього зруйнований об'єкт критичної інфраструктури. Там була велика кількість палива, тому такі жахливі наслідки пожежі», – сказав він.

Нагадаємо, увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку.

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У Харкові були зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. А у Великому Бурлуці пошкоджені лікарня та ресторан у центрі Великого Бурлука, повідомив начальник РВА Терещенко.

Як повідомлялося, увечері 9 лютого в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Вибухи пролунали в Одесі та Харкові.

До слова, у ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура.