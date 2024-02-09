Окупанти атакували Харків та область «Шахедами»: влада назвала наслідки

Унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура

Увечері 9 лютого окупанти завдали ударів «Шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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У Харкові були зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. А у Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

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Місцеві пабліки повідомляють про сильну пожежу в Харкові.

За словами глави Харківської ОВА, наразі про постраждалих внаслідок ворожої атаки інформації немає.

Як відомо, у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи, після яких над містом було видно заграву від пожежі.

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«Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. Шахеди. Під ударом цивільна інфраструктура», – повідомляв мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, увечері 9 лютого в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку безпілотників. Вибухи пролунали в Одесі та Харкові.

Як повідомлялося, у ніч на 9 лютого окупанти атакували безпілотниками Харківщину, внаслідок чого загорілася цивільна інфраструктура.

Унаслідок атаки пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура. Постраждав цивільний чоловік-охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці. Про це повідомив Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Після півночі окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньго майданчику ресторану та 3-х легкових автомобілів», – розповів Синєгубов.

Унаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу та їдальня.