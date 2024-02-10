Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Згадаймо 12-річного Олександра Сірого

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Згадаймо 12-річного Олександра Сірого
Олександр Сірий народився на Харківщині
фото з відкритих джерел

Батько хлопчика Артем – військовий. Він на кілька днів повернувся зі служби, і вони з родиною вирішили поїхати на цвинтар, де поховані родичі, щоб прибрати біля могил

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 12-річного Олександра Сірого.

Олександру Сірому було 12 років. Він помер 7 червня 2023-го в Харківській обласній лікарні від опіків і поранень, які отримав напередодні через наїзд автівки на вибуховий пристрій.

В обід 2 червня поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине на Харківщині підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. На місці загинула мешканка села Відродженівське Юлія Сіра. Решту родини доправили до лікарні. У Сашка було опіки 85% тіла. Лікарі боролися за його життя, але отримані травми виявилися несумісними із життям. 7 червня серце хлопчика зупинилося.

Олександр Сірий народився на Харківщині. Навчався в Олександрівському ліцеї. Любив рибалити та конструювати машинки з дерева. Мав багато друзів, із якими проводив вільний час.

«Він був веселою, світлою, доброю дитиною. Руки у нього були золоті», – пригадав дядько хлопчика Олександр Коваль.

«Я була вихователькою Саші в садочку, а потім здобула відповідну освіту й змогла набрати перший клас. У ньому також був Саша. Він сів за парту в сім років, бо багато хворів», – зауважила перша вчителька хлопчика Галина Мєдвєдєва. Вона згадує Сашка розумним учнем. Спершу, каже, йому важко давалось читання. Він так хотів опанувати це уміння, що навіть плакав за партою. Пізніше завдяки старанням мами й учительки хлопчик читав чи не найкраще в класі. Також Саша любив математику, розв’язувати задачі. Крім того, гарно грав у футбол. Разом з командою їздив на змагання.

«Вдома племінник любив будувати. Добре володів молотком, цвяхами, зводив халабуди. А перед війною зробив собі з дерева машину. Кермо, колеса, дах. Вона і досі стоїть на подвір’ї... На похороні – домовина хлопчика, а поряд ця зроблена ним автівка…» – зауважила тітка Тетяна Гончар.

«Син хотів стати дизайнером із будівництва. Мріяв про мотоцикл, сильно любив техніку – і їздити, і ремонтувати», – додав батько хлопчика, Артем.

Родина проживала у селі Відродженівське поблизу кордону з Росією. Проте під час повномасштабного вторгнення Сашкові, його сестрі й мамі вдалося евакуюватися у Чернівецьку область. Потім вони повернулися назад на Харківщину. Проживали в селищі Кегичівка. Батько хлопчика Артем – військовий.

 «У Чернівецькій області жили три родини в одному будинку. Пізніше Артем зміг знайти вільну хату в Харківській області, в селі Кигичівка, де було більш-менш безпечно. Домовився, що цей дім потім можна буде викупити. Десь пів року тому Юля із двома дітьми переїхала туди. Сестра була сильно рада цьому», – розповіла Тетяна Гончар.

Артем на кілька днів повернувся зі служби, і вони з родиною вирішили поїхати на цвинтар, де поховані родичі, щоб прибрати біля могил. В автівці сиділи Артем із Юлією, Саша, Крістіна й подруга дівчини Діана. Дорогою між селами машина підірвалась на міні.

«Сьогодні в нашій сім'ї знову смерть… Помер синочок нашої Юлії, який лежав у реанімації. Я дуже прошу вас давайте врятуємо доньку загиблої Крістіну!!! В неї опіки 30% тіла. Діані пощастило найбільше, її вже виписали з лікарні. Але там залишились тато й донька Крістіна. Їй потрібне довготривале лікування, а також консультація психологів, бо дівчинка ще не знає, що втратила маму і брата», – написала Тетяна, рідна сестра Юлії.

В Олександра Сірого залишилися батько, сестра, тітки, дядьки та інші рідні.

Олександр Сірий з мамою Юлією
Олександр Сірий з мамою Юлією
фото з відкритих джерел

36-річна Юлія Сіра була родом із села Відродженівське. Закінчила школу із золотою медаллю. Опісля вийшла заміж та присвятила себе сімʼї. Жінка займалась домашнім господарством, а вільний час присвячувала дітям. Була чудовою господинею. Дуже любила малювати. 

«Юля була чудовою, світлою людиною, завжди усміхалась, усім допомагала. Дуже любила чоловіка та дітей… Ми не можемо повірити в те, що сталося. Немає слів, якими можна описати весь той біль, що на серці. Для нас це велике горе і велика втрата», – сказала Тетяна Гончар, сестра загиблої.

«Це була дуже добра, чуйна, уважна, любляча людина, мати і дружина», – додала подруга загиблої Наталія Бабій.

У Юлії Сірої залишилися чоловік Артем, донька Крістіна, сестри та брати.

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 579 дітей, поранених неповнолітніх – майже 1,3 тис. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 523 дітей. Ще понад 1,2 тис. постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Збирала гроші на ЗСУ і хотіла зустрітися з президентом. Згадаймо шестирічну Софію Голинську
Теги: пам'ять смерть діти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Ногай служив стрільцем
Перед смертю попросив, щоб рятували інших поранених, а не його. Згадаймо Юрія Ногая
8 лютого, 09:00
Павло Залуцький родом з Хмельниччини
Був хранителем історії України. Згадаймо Павла Залуцького
29 сiчня, 09:00
Після початку Революції Гідності Сергій Кройтор відстоював права українців на Майдані та влітку 2014 року пішов на фронт
Обороняв Донецький аеропорт та до останнього захищав Україну. Згадаймо Сергія Кройтора
21 сiчня, 09:00
Олег Марінченко був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом усіх восьми років
Прикрив собою побратимів. Згадаймо капелана, парамедика та «кіборга» Олега Марінченка
20 сiчня, 09:00
Маленька Нікуся могла сама казочки розповідати, знала віршик «Україна – мій рідний край». А після початку повномасштабної війни по-своєму співала «Червону калину»
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
19 сiчня, 09:00
Любомир Бордун – депутат Коломийської міської ради двох скликань, начальник управління освіти
Мав бронь від мобілізації, але пішов на фронт. Згадаймо депутата й освітянина Любомира Бордуна
17 сiчня, 09:00
23-річний Максим Марищак стримував наступ противника, аби ворог не захопив важливий стратегічний шлях
Хотів врятувати побратимів, які залишилися в оточенні без боєприпасів. Згадаймо Максима Марищака
15 сiчня, 09:00
Миколу Мялковського відмовлялися брати до війська через молодий вік, але він приєднався до добровольчого батальйону
Працював у мерії Любліна, але повернувся захищати Україну: 40 днів із загибелі Миколи Мялковського
12 сiчня, 09:00
Михайло народився у 2018 році
Окупанти скинули авіабомби на будинок. Згадаймо трирічного Михайла Панкіна з Маріуполя
10 сiчня, 09:00

Суспільство

Підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Згадаймо 12-річного Олександра Сірого
Підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Згадаймо 12-річного Олександра Сірого
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання
Китайський Новий рік 2024: традиції та привітання
Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
Емоційна зустріч з представниками ТЦК та нові заяви до поліції: продовження конфлікту в Космачі
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
«Поверніть Залужного»: у центрі Києва проходить мітинг
Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові
Укрзалізниця запускає «романтичний експрес» до Дня закоханих у Києві та Львові
Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ
Син Андрія Шевченка хоче отримати громадянство України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Британська розвідка повідомила, що стало причиною вибуху на ракетному заводі РФ
75K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
68K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
48K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
43K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
32K
Новий головком Сирський: чим відзначився і що від нього очікувати

Новини

Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Сьогодні, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Сьогодні, 00:20
Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Вчора, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua