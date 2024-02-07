Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3

Масований удар по Україні, Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію, Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем. «Главком» склав добірку новин 7 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем у Києві. Вони бговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 млн артилерійських боєприпасів.

Глава України акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів та збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав – членів ЄС.

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Україна хоче переглянути правила торгівлі з ЄС

Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Україна вітає рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом з Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий «економічний безвіз».

Однак прем'єр Денис Шмигаль додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усім інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

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За словами нардепа Ярослава Железняка, найбільш ймовірно законопроєкт в цілому буде прийнято в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набере чинності через місяць, у квітні.

Масований удар по Україні

Вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, випустивши ракети з Ту-95МС та Ту-22М3. Також противник використав балістику, а перед цим запускав «Шахеди». Противник атакував шість регіонів, є загиблі та поранені. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Миколаївській та Львівській областях.

Окупанти здійснили декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, чотири крилаті ракети Х-22, три крилаті ракети морського базування «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М», п’ять зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети «Калібр»; 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Глава СБУ зустрівся з послами G7 у справі Bihus.Іnfo

Голова Служби безпеки Василь Малюк зустрівся з послами країн «Великої сімки». Сторони обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни.

Як зазначається, зустріч відбулася за ініціативою СБУ у Києві. «Велику сімку» представляли посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).