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Окупанти завдають ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти завдають ударів по Харкову: в місті пролунали вибухи
фото ілюстративне

У місті було чути щонайменше чотири вибухи

Уранці 7 лютого в Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях», – повідомив очільник ОВА.

У Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.

Нагадаємо, вранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

О 5:55 тривогу було оголошено в Києві. Станом на 6:00 «червона» вся Україна

«Зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – близько 5-ї ранку», – йшлося в повідомленні Повітряних сил.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо відбулися пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. 

Теги: Харків окупанти Олег Синєгубов тривога

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