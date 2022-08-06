Нічний обстріл Нікополя: є поранені, частина міста лишилася без світла (фото)

Нікополь знову під обстрілами. Загиблих немає, але зафіксовані численні руйнування

У місті пошкоджені майже півсотні житлових будинків

Окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Рашисти обстріляли житлові будинки, комунальні та інфраструктурні об’єкти. Так , зафіксовані ушкодження десяти п’ятиповерхівок та майже сорока приватних будинків. Постраждали також господарчі споруди та автомобілі. Крім того, російські снаряди влучили у будинок дитячої творчості. Під обстріл потрапили газо- і водопровід, лінії електропередач.

Осколкові поранення внаслідок нічного обстрілу отримали три людини. Один із них, 58-річний чоловік, був госпіталізований із травмами ніг.

Після обстрілів сталося дві пожежі. Також частина міста («майже 700 абонентів, або кілька тисяч люду») залишилася без світла.

7 фото На весь екран













Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.