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Російські військові обстріляли Харків та Нікополь

Альона Боженко
glavcom.ua
Російські військові обстріляли Харків та Нікополь
Харків та Нікополь потрапили під обстріл рашистів
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих поки що немає

У Харкові вночі 6 серпня пролунав вибух. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

За його словами вибух був дуже гучним. За попередньою інформацією приліт стався до Слобідського району міста. 

«Звуки вибухів чув увесь Харків. Попередньо прилетіло до Слобідського району. Рятувальники вже там», – повідомив Терехов.

Поки що інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що напередодні обстрілу у мережі з'явилася інформація про запуск ракет з Бєлгородської області у напрямку Харкова. В області одразу оголосили загрозу артобстрілу та повітряну тривогу.

Також вночі противник завдав удару по Нікополю. Відповідну інформацію повідомив очільник Нікопольського району Євген Євтушенко.

«Обстріляно місто Нікополь. Зберігайте спокій», – написав Євтрушенко.

Наразі деталі обстрілу невідомі.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначається, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Теги: окупанти Харків обстріл

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