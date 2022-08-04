«Путін хоче мирних переговорів». Нова російська казочка

Захід має вголос сказати про блеф Росії щодо миру в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Африку минулого тижня і там повідомив, що Москва хотіла би політичного врегулювання війни в Україні, але Київ, мовляв, перешкоджає цій ініціативі за вказівкою США. Російські дипломати повторюють цю мантру і для американських ЗМІ та політиків, стверджуючи, що Вашингтон уникає дипломатичної взаємодії та блокує пошуки мирного врегулювання.

Існують канали високого рівня для передачі серйозних повідомлень і якщо чиновники у Москві хочуть обговорити політичне врегулювання, вони точно можуть цими каналами скористатися. Державний секретар США Ентоні Блінкен і радник з національної безпеки Джейк Салліван підтримують комунікацію зі своїми російськими колегами. Немає жодних ознак того, що Володимир Путін справді бажає йти на політичне врегулювання.

Послання з Москви були і залишаються суперечливими і тактично підігнаними під аудиторію. Зависання перспективи мирних переговорів має на меті послабити підтримку України, розділити її прихильників і зменшити міжнародну ізоляцію Росії.

Щоби встановити істинність намірів Росії, слід подивитися на те, що роблять росіяни. Це зовсім не схоже на прелюдію до політичного врегулювання. Натомість Москва готується до ескалації та захоплення територій. Це включає підготовку до анексії території, яка зараз знаходиться під її контролем, отримання контролю над додатковою територією, проведення атак на великі міста за межами Донбасу та викорінення української ідентичності, де це можливо.

Москва призначила своїх чиновників на Донбасі, видала російські паспорти місцевим громадянам і замінила українські шкільні підручники на ті, що викладають історію з російськими наративами. Ці кроки сигналізують про узгоджене нарощування зусиль у напрямку анексії, яка може включати «референдум» із заздалегідь визначеним результатом, як це було зроблено у Криму. Москва хоче отримати додаткові території на півдні і нещодавно здійснила широкомасштабні атаки на різні частини України, включаючи Київ та Одесу.

Українське керівництво готує наступальні операції на окупованих територіях, особливо на півдні. Вони розуміють, що умов для прийнятного врегулювання немає. У будь-яких переговорах подібного характеру військові реалії є визначальним фактором. Прийнятна мирна угода вимагає, щоби ситуація на місці змінилася на їхню користь і Україна прагне зробити це.

З багатьох причин, включно з майбутньою стабільністю та порядком у Європі та життєво важливим завданням вирішити проблеми з Китаєм, політичне врегулювання українського конфлікту є найбільш бажаним результатом. Але для цього потрібно буде покращити здатність України протистояти нападнику та суттєво збільшити міжнародні політичні втрати для Росії. Це вимагатиме від Заходу трьох кроків.

По-перше, стримати російську ескалацію та запобігти анексії нещодавно завойованої нею української території. Успішне стримування вимагає, щоби вартість ескалації та анексії перевищувала вигоду для Росії. Москва може пригальмувати, якщо високопосадовці США чітко дадуть їй зрозуміти, що російська ескалація зустрінеться із супутнім посиленням американської підтримки України. Це включатиме надання збройних систем більшого радіусу дії (які США поки що не постачали), що дозволять Україні відвоювати окуповані території, включаючи Крим.

По-друге, підвищити шанси на успіх запланованих наступальних операцій України. Нещодавня поставка американської зброї, особливо Himars, радіусом дії майже 50 миль (близько 80 км), підвищила моральний дух українців. Своєчасне постачання додаткових Himars, про яке минулого місяця оголосила адміністрація Байдена, посилить здатність України точно знищувати російські цілі на великій відстані.

По-третє, сприяти тому, щоб інші країни підтримували Україну. Війна Путіна – величезні витрати не лише для Росії, а й для Європи та більшої частини світу. Проте Україна та США програють інформаційну війну в Африці та Азії, де Росія якраз на коні. Анонсована поїздка Блінкена до Африки є хорошим кроком, але українці є найкращими речниками власної справи. Сполучені Штати мають допомогти їм донести свою позицію перед Заходом, у всьому світі та всередині Росії.

США повинні бути готові сприяти мирному врегулюванню та підтримувати його. Але росіяни всерйоз підуть на переговори лише якщо побачать значні ризики, витрати та потенційну невдачу. Для них прийнятний затяжний конфлікт і вони задовольняються тим, що дюйм за дюймом захоплюють Україну. Щоби подолати жорстоку логіку росіян, потрібно наблизити конфлікт до Росії.

Джерело: The Wall Street Journal

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»