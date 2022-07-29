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Окупанти випустили по Нікополю понад 40 реактивних снарядів: фото наслідків

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:50 glavcom.ua
Окупанти випустили по Нікополю понад 40 реактивних снарядів: фото наслідків
Внаслідок обстрілів виникли пожежі
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У результаті обстрілу кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла

У ніч на 29 липня російські війська ударили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікополю російська армія поцілила з «Градів».

«Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків», – розповів Резніченко.

За попередніми даними, серед людей постраждалих немає.

У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів. Там працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без жертв та руйнувань.

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Нагадаємо, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки.

Читайте також: На Донеччині окупанти зосередяться на одному напрямку - ISW

 

Теги: війна окупанти росія обстріл Дніпропетровщина

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