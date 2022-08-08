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Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу
Останнім часом Нікопольський район регулярно обстрілюють
фото з відкритих джерел

Окупанти готуються до чергового обстрілу, який може стосуватись міст, сіл, селищ розташованих на березі Каховського водосховища

Російські окупанти планують обстріляти населені пункти, які розташовані поблизу Каховського водосховища. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За словами чиновника, російські окупанти готуються до чергового обстрілу, який може стосуватись міст, сіл, селищ розташованих на березі Каховського водосховища.

Євтушенко нагадав, що у разі небезпеки треба перебувати у сховищі та користуватись правилом «двох стін».

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. 7 серпня вони обстріляли його територію двічі за день. Снаряди потрапили в насосну станцію. 

Під бомбардування також потрапили кілька дачних будинків. На місцях ударів виникли пожежі, проте рятувальники оперативно впоралися з вогнем.

Через обстріли без води залишилося сім тисяч жителів Нікопольського району.

Також російські окупанти в ніч на 7 серпня двічі атакували ракетами Харків. Перший обстріл відбувся близько першої ночі. За попередньою інформацією приліт стався у Слобідський район міста.

Вдруге рашисти обстріляли місто уже близько п'ятої ранку. Цього разу окупанти поцілили одразу у два райони – Новобаварський та Немишлянський.

Разом з тим російські окупанти 6 серпня обстріляли території шести громад Сумської області з артилерії, гранатометів і стрілецького озброєння. Зафіксовано близько 200 прильотів.

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