У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)
Інформації про постраждалих поки що немає
Вночі, 9 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.
Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
Повідомляяється, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.
Мешканці Харкова повідомляють, що всього було чотири вибухи: два у місті, два далі за містом.
Жителі Нікополя також повідомляють, про обстріл міста.
Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.
Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.
3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.
Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.
Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.
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