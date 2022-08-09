У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)

Харків та Нікополь потрапили під обстріл рашистів

Інформації про постраждалих поки що немає

Вночі, 9 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Повідомляяється, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.

Мешканці Харкова повідомляють, що всього було чотири вибухи: два у місті, два далі за містом.

Жителі Нікополя також повідомляють, про обстріл міста.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова.