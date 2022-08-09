Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)
Харків та Нікополь потрапили під обстріл рашистів
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих поки що немає

Вночі, 9 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Повідомляяється, що російські окупанти запустили ракети із Бєлгорода.

Мешканці Харкова повідомляють, що всього було чотири вибухи: два у місті, два далі за містом.

Жителі Нікополя також повідомляють, про обстріл міста.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо,  7 серпня, ввечері російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Окупанти поцілили у по військових об'єктах.

3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Теги: вибух війна в Україні окупанти Харків

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В тимчасово окупованому Мелітополі чути вибухи
В окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів
Вчора, 23:17
У кількох областях прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи
7 серпня, 19:55
Миколаїв під ракетним обстрілом
Миколаїв здригнувся від серії потужних вибухів
4 серпня, 06:15

Події в Україні

У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи ( відео)
Москва офіційно визнала: окупанти вигнали до Росії понад 3 млн українців
Москва офіційно визнала: окупанти вигнали до Росії понад 3 млн українців
В окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів
В окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів
Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу
Мешканців Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 «прильотів», є жертва
Окупанти обстріляли Сумщину: 130 «прильотів», є жертва
Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця
Україна закликала МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС до кінця місяця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
77K
В Україні знову лунають сирени
65K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
51K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
40K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
31K
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову

Новини

Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів
Сьогодні, 01:50
Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)
Сьогодні, 00:18
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:59
Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Вчора, 21:48
Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Вчора, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Вчора, 20:15

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту