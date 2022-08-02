Нічний удар по Дніпропетровщині: люди без світла, зруйновано житло

Окупанти вдарили зі ствольної артилерії та РСЗВ

У ніч на 2 серпня російські війська обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Синельниківському ворог ударив з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

У селі Кошове перебита лінія електропередач. Село без світла. Працюють електрики.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія з «Градів» обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати. Також зруйновано багато будівель.

В одному з обстріляних рашистами житлових будинків на Дніпропетровщині рятувальники знайшли уламок від снаряда «Граду» в дитячому ліжечку.