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Миколаїв зазнав чергового обстрілу, є поранені

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:15 glavcom.ua
Миколаїв зазнав чергового обстрілу, є поранені
Чергові вибухи пролунали в місті на світанку
фото з відкритих джерел

У Миколаєві прогриміло близько десяти вибухів

Сьогодні, 2 серпня, близько 4 години ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За попередніми даними, одна особа зазнала поранення.

Детальна інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Як повідомляє видання «Новини-N», вибухи почали лунати приблизно о 03:50. За кількістю їх було майже десять.

Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.

За даними ЗМІ, двома годинами раніше в Миколаєві також лунали вибухи.

Як повідомлялося, у ніч проти 31 липня Миколаїв піддався масованому обстрілу. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. 

Під час нічних обстрілів у Миколаєві загинув генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський.

Пізніше у мережі з’явилося відео зруйнованого будинку загиблого бізнесмена Вадатурського

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Теги: війна Україна вибух Миколаїв росія окупанти обстріл

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