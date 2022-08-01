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Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

Мар’яна Мигаль
Вчора, 14:10 glavcom.ua
Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)
У дитячому ліжку уламок від «Граду»
фото: Валентин Резніченко

Вночі 1 серпня рашисти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині

В одному з обстріляних рашистами житлових будинків на Дніпропетровщині рятувальники знайшли уламок від снаряда «Граду» в дитячому ліжечку. Відповідне фото показав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Дитяче ліжко з уламком від снаряда «Граду» – після нічних відвідин «руського міра». Нищити і убивати – все, на що здатен той «мір», – написав Резніченко.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія з «Градів» обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати. Також зруйновано багато будівель.

Теги: обстріл Дніпропетровщина

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