Снаряд влучив у дитяче ліжко: жахливі наслідки обстрілу Дніпропетровщини (фото)

Вночі 1 серпня рашисти обстріляли Марганець на Дніпропетровщині

В одному з обстріляних рашистами житлових будинків на Дніпропетровщині рятувальники знайшли уламок від снаряда «Граду» в дитячому ліжечку. Відповідне фото показав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Дитяче ліжко з уламком від снаряда «Граду» – після нічних відвідин «руського міра». Нищити і убивати – все, на що здатен той «мір», – написав Резніченко.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія з «Градів» обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати. Також зруйновано багато будівель.