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На Херсонщині зросла кількість загиблих в результаті обстрілу евакуаційного автобуса

Альона Боженко
Сьогодні, 06:37 glavcom.ua
На Херсонщині зросла кількість загиблих в результаті обстрілу евакуаційного автобуса
Троє людей загинули внаслідок обстрілу евакуаційного автобуса
фото: Олег Богачук

Двоє людей перебувають у тяжкому стані

Кількість загиблих в результаті обстрілу евакуаційного автобуса Херсонщині зросла до трьох. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров у зведенні. 

«В районі Довгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу», – зазначив він.

Двоє постраждали знаходяться у тяжкому стані.

Зауважимо, з окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довге окупанти впритул розстріляли цей автобус.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт. Персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована. 

Також у ніч проти 1 серпня російська армія з «Градів» обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. В результаті обстрілу поранено дві жінки, одна з них госпіталізована у важкому стані. У Марганці пошкоджено вісім приватних будинків. В одному з них перебувало шестеро дітей, всіх вдалося евакуювати. Також зруйновано багато будівель.

Теги: війна в Україні окупанти обстріл автобус Херсонщина

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