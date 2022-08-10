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Атака на Дніпропетровщину: вже відомо про 13 загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Дніпропетровщину: вже відомо про 13 загиблих
П'ятеро людей після обстрілів знаходяться у важкому стані
Валентин Резніченко/Telegram

Двоє постраждалих померли у лікарні 

Кількість жертв внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину збільшилась. У лікарні померли ще двоє людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу. Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати», – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, п'ятеро з них у важкому стані.

Як повідомлялося, у ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада Нікопольського району. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла.

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів.

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Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Дніпропетровщина

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