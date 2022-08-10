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Рашисти накрили Дніпропетровщину «Градами»: десятки жертв (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти накрили Дніпропетровщину «Градами»: десятки жертв (фото)
У Марганці понівечені понад 20 багатоповерхівок, школи, будівля міськради
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила – 13

У ніч на 10 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада Нікопольського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках», – написав він у соцмережі.

У Марганці десять людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі.

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

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У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік удома.

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько тисячі людей без газу.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі та Дніпрі ввечері 9 серпня пролунали вибухи. Також про вибухи повідомляють і на окупованій Херсонщині. Зокрема, в Каховці та Новій Маячці.

Теги: Дніпропетровщина війна росія обстріл окупанти Україна

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