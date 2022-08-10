Президент пообіцяв окупантам відповідь на обстріли Дніпропетровщини

Збройні Сили України, розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 10 серпня відреагував на обстріл Дніптропетровщини.

Глава держави заявив, що внаслідок удару росіян по Марганцю загинули 13 людей.

«Збройні Сили України, наша розвідка й наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинули внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад десять – поранені, п’ятеро – у важкому стані», - сказав він.

Зеленський зазначив, що цей черговий прояв терору РФ, як і удари по Миколаєву та Харкову, укотре доводить, що світ має збільшувати військову допомогу для України.

«Російські війська били «Градами». Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні. Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна», - додав президент.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.