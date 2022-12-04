«Нафтогаз» хоче закупити газ із Норвегії за спеціальними умовами

Чернишов вже обговорив закупівлю та резервування блакитного палива з керівником найбільшої норвезької нафтогазової компанії «Equinor»

НАК «Нафтогаз» розглядає можливість закупівлі газу у норвезької компанії «Equinor». Про перебіг переговорів розповів голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов на своїй Facebook-сторінці.

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Чернишов розповів, що вже обговорив закупівлю та резервування блакитного палива з керівником найбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом. Дані обсяги газу необхідні Україні для проходження надскладного опалювального сезону.

Глава «Нафтогазу» додав, що «окреме питання – спеціальні умови закупівлі та оплати».

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Раніше повідомлялось, що Україна просила у США додаткові обсяги газу для проходження зими.

Нагадаємо, Чернишов раніше повідомив, що попри постійні обстріли, Україна розпочала опалювальний сезон – запущено 99,7% котелень. Станом на 28 листопада вже вдалось відновити 316 об’єктів теплопостачання – це 53,3% від загальної кількості уражених об’єктів.