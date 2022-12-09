Норвегія виділяє $100 млн на відновлення інфраструктури в Україні

Кошти спрямують на пришвидшення ремонту системи електропостачання

Уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання одного мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні, повідомили ЗМІ.

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«Україна гостро потребує ремонту системи електропостачання та іншої інфраструктуру після низки бомбардувань Росією цивільних об’єктів. Я рада, що ми сьогодні підписали угоду про надання одного мільярда норвезьких крон (100 млн доларів), щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи», – заявила очільниця МЗС Норвегії Аннікен Гуйтфельдт після підписання документа з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.

Зазначається, що ці кошти Норвегії спрямовуються через багатодонорський Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ Світового банку в Україні (URTF).

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«Світовий банк використовуватиме цей фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом із підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Норвегії повідомив, що його країна візьме участь у відбудові України.

Також днями Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту.