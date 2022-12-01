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Норвегія анонсувала багаторічну підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Норвегія анонсувала багаторічну підтримку України
Норвегія допоможе Україні пережити зиму
фото з відкритих джерел

Премʼєр-міністр Норвегії повідомив, що його країна візьме участь у відбудові України

Уряд Норвегії обціяє надавати всебічну підтримку Україні протягом тривалого часу. Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на спільній з канцлером ФРН Олафом Шольцом пресконференції в Берліні.

«Російський терор триває, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити холодну зиму», – зазначив Стьоре.

Премʼєр-міністр Норвегії повідомив, що його країна візьме участь у відбудові України. «Про це буде оголошено наступного року, і це має тривати багато років. Це історична спроба, і ми хочемо, щоб багато країн зробили свій внесок», – наголосив очільник уряду Норвегії.

Премʼєр нагадав, що його країна посприяла, аби Україна могла купувати газ на зиму. Цю ініціативу координує Європейський банк розвитку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги. Також уряд Норвегії виділяє приблизно 150 млн норвезьких крон (15,1 млн доларів) на Військову допоміжну місію ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). 

Триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Україна Норвегія міністр Бахмут

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