Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту

Мністр закордонних справ Норвегії, заявив, що країна продовжує підтримувати союзників щодо санкцій проти Росії

У рамках санкцій Норвегія запровадила обмеження цін на рівні $60 за барель сирої нафти з Росії. Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У рамках санкцій Норвегія запровадила цінову стелю в 60 доларів за барель сирої нафти з Росії. Це відповідає стелі цін, прийнятій ЄС і країнами G7. Стеля ціни на нафту допоможе знизити доходи Росії від продажу сирої нафти в треті країни», – йдеться в повідомленні.

Мністр закордонних справ Норвегії, заявив, що країна продовжує підтримувати ЄС та інших союзників щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд країни та її прихильників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що вже діє заборона на імпорт, купівлю та передачу російської нафти до Норвегії, ЄС і третіх країн, яка набула чинності 5 грудня. Із запровадженням граничної ціни надається звільнення від заборони надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі та посередництва російської сирої нафти, що продається нижче фіксованої граничної ціни.

Нагадаємо, 3 грудня Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту.