Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
фото ілюстративне

Мністр закордонних справ Норвегії, заявив, що країна продовжує підтримувати союзників щодо санкцій проти Росії

У рамках санкцій Норвегія запровадила обмеження цін на рівні $60 за барель сирої нафти з Росії. Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

«У рамках санкцій Норвегія запровадила цінову стелю в 60 доларів за барель сирої нафти з Росії. Це відповідає стелі цін, прийнятій ЄС і країнами G7. Стеля ціни на нафту допоможе знизити доходи Росії від продажу сирої нафти в треті країни», – йдеться в повідомленні.

Мністр закордонних справ Норвегії, заявив, що країна продовжує підтримувати ЄС та інших союзників щодо санкцій проти Росії, щоб підтримувати тиск на уряд країни та її прихильників.

Зазначається, що вже діє заборона на імпорт, купівлю та передачу російської нафти до Норвегії, ЄС і третіх країн, яка набула чинності 5 грудня. Із запровадженням граничної ціни надається звільнення від заборони надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі та посередництва російської сирої нафти, що продається нижче фіксованої граничної ціни.

Нагадаємо, 3 грудня Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту.

Читайте також: Перемога чи програш? Що дає обмеження ціни на російську нафту
Теги: нафта росія окупанти війна Норвегія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ринкова ціна на нафту – основний показник, за яким треба стежити
Перемога чи програш? Що дає обмеження ціни на російську нафту
Сьогодні, 12:23
5 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу про введення ембарго на постачання нафти з Росії 
Цінова стеля на нафту: майже два десятки російських танкерів застрягли біля берегів Туреччини
6 грудня, 10:01
G7 напередодні встановила максимальну ціну на російську нафту – 60 доларів за барель
Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ
6 грудня, 11:54

Економіка

Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце
Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце
Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд
Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams
США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams
Forbes підрахував, скільки РФ витратила на вчорашнє бомбардування України
Forbes підрахував, скільки РФ витратила на вчорашнє бомбардування України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
14K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій
11K
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8510
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
8218
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту