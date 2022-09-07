Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії
Американський інститут вивчення війни (ISW), орієнтуючись на розрізнені повідомлення різних джерел про ситуацію в районі Балаклії, де українські частини напередодні пішли в наступ, оновив свою карту фронту. Про це повідомляє ISW.
За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.
При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.
Нагадаємо, що в офісі президента анонсували Хороші новини щодо просування українських військових на харківському напрямку.
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