Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 

Загарбник розповів, що хоче звільнитися, але це неможливо

«Яку батьківщину я захищаю?»

Окупант несподівано зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували російські загарбники. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

Під час спілкування з дівчиною загарбник розповів, що у списку його пріоритетів спочатку йшов інститут, а потім армія. Однак зараз він опинився на межі відрахування.

Окупант радий б звільнитися, але всі його «морозять». За його словами, командування незадоволене його службою.

«Заходить заступник по тилу, починає ставити тупі питання. Він каже: «Ти ж вдягнув ці погони». Я кажу: «Звільніть мене. Відправте мене в Росію». Я тільки цього і чекаю», – каже загарбник.

За його словами, звільнитися зараз вкрай важко. Нікого не випускають в Росію. Дівчина намагається підбадьорити окупанта, наголошуючи на тому, що він «батьківщину захищає».

«Яку батьківщину я захищаю? Тут бабусю бачу – мені соромно їй в очі дивитися. У неї був нормальний будинок. Ми прийшли – його просто на клаптики», – каже він.

Нагадаємо, днями стало відомо, як нетверезий російський військовий, який перебуває у Донецькій області, розповів дружині про втрати особового складу.