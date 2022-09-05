Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо)
«Яку батьківщину я захищаю?»
Окупант несподівано зізнався, що йому соромно дивитися в очі українцям, будинки яких зруйнували російські загарбники. Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.
Під час спілкування з дівчиною загарбник розповів, що у списку його пріоритетів спочатку йшов інститут, а потім армія. Однак зараз він опинився на межі відрахування.
Окупант радий б звільнитися, але всі його «морозять». За його словами, командування незадоволене його службою.
«Заходить заступник по тилу, починає ставити тупі питання. Він каже: «Ти ж вдягнув ці погони». Я кажу: «Звільніть мене. Відправте мене в Росію». Я тільки цього і чекаю», – каже загарбник.
За його словами, звільнитися зараз вкрай важко. Нікого не випускають в Росію. Дівчина намагається підбадьорити окупанта, наголошуючи на тому, що він «батьківщину захищає».
«Яку батьківщину я захищаю? Тут бабусю бачу – мені соромно їй в очі дивитися. У неї був нормальний будинок. Ми прийшли – його просто на клаптики», – каже він.
Нагадаємо, днями стало відомо, як нетверезий російський військовий, який перебуває у Донецькій області, розповів дружині про втрати особового складу.
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