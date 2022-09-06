Україна оцінила суму шкоди від війни: цифра шокує

Україна в руїнах через російську агресію

$105 млрд необхідно буде витратити на відновлення зруйнованого

Станом на сьогодні Україна оцінює свою шкоду від війни у $326 млрд. Про це сказав прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль на Раді асоціації ЄС та України.

За його словами, ці $326 млрд – прямі фізичні збитки, які уряд України зміг верифікувати спільно з експертами Світового банку.

$105 млрд із цієї суми необхідно буде витратити на відновлення зруйнованого.

Нагадаємо, Європейська комісія зможе запропонувати Україні ряд програм, які поєднуватимуть інвестиції та необхідні реформи. У зв’язку з цим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запустити платформу відновлення України.

Також повідомлялося, що Європейський Союз розпочинає юридичну підготовку для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій.

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

До 11 вересня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.