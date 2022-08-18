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РФ планує підірвати ще одну будівлю з полоненими «азовцями» – військовий експерт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ планує підірвати ще одну будівлю з полоненими «азовцями» – військовий експерт
24 серпня рашисти хочуть провести «суд» над українськими військовополоненими
фото з відкритих джерел

Окупанти планують підірвати будівлю в Маріуполі, де «судитимуть» полонених «азовців» 

До Дня Незалежності, 24 серпня, російські спецслужби готують чергову провокацію з численними жертвами. На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення т.зв. «судового засідання» над полоненими бійцями полку «Азов». Окупанти планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватися «судилище» і традиційно звинуватити в цьому Україну. Про це «Главкому» повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

«За оперативною інформацією (громадської ініціативи «Права Справа», – ред.), розглядаються два сценарії провокації. Перший – з використанням оперативно-тактичного комплексу «Точка-У». І другий – безпосередньо підрив будівлі. Відповідальність за атаку рашисти перекладуть на українську сторону. Таким чином, планується досягнути одразу кілька цілей: дискредитація України на світовій арені, дискредитація бійців полку «Азов» і шантаж їхніх родин, а також розгойдування цієї теми всередині України та за її межами», – зазначає Снєгирьов.

При цьому, якщо окупанти використають комплекс «Точка-У», то це дискредитація самої ідеї надання Україні високотехнологічної зброї. Тобто, фактично росіяни переслідують три цілі. За словами експерта, ця тактика є давно відпрацьованим механізмом провокацій російських спецслужб. 

Таким чином, окупанти спробують заблокувати передачу західними партнерами Україні установок Himars, Mlrs, Mars-II та іншої високоточної зброї і дискредитувати політичне керівництво України на міжнародній арені.

«Підкреслю, що росіяни можуть використати ще один фактор, аби перекласти відповідальність за криваву провокацію на Україну. В якості наявності доказової бази підриву приміщення саме українською стороною, окупанти можуть використати висловлювання ексзаступника голови СБУ Ягуна», – додав Снєгирьов.

Нещодавно в ефірі телеканалу «Прямий» генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун заявив, що начебто лунали пропозиції щодо підриву будівлі «суду», щоб унеможливити проведення «трибуналу» по «Азову».
 
За версією російських спецслужб, причиною подібної операції української сторони є начебто побоювання оприлюднення полоненими бійцями «Азов» інформації, що може дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Таким чином, росіяни просуватимуть офіційну версію, що будівлю начебто підірвала Україна, аби змусити бійців «Азову» «замовкнути».

Нагадаємо, що 24 серпня, у День незалежності України, російські окупанти хочуть провести на сцені місцевої філармонії самосуд над українськими військовополоненими, зокрема полку «Азов». Для цього окупанти уже завезли до приміщення клітки, де розмістять полонених військових.
 
До слова, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars. Проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до бараку, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Незалежні слідчі припускають, що барак з українськими полоненими був не обстріляний дистанційно, а його зсередини підірвали вибухівкою.
 
 

Теги: росія окупанти війна Азов Україна війна в Україні

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