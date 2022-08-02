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Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою

Надія Клочко
Сьогодні, 14:57 glavcom.ua
Хто відповідальний за теракт в Оленівці? Росія виступила з шокуючою заявою
Внаслідок атаки на в'язницю в Оленівці загинули понад 50 людей
фото з відкритих джерел

Держава-агресор продовжує заперечувати свою причетність до теракту проти полонених українських військових в Оленівці

Росія звинуватила у атаці на в’язницю в Оленівці на окупованій Донеччині, де утримували українських полонених, адміністрація президента США Джо Байдена. Про це у вівторок, 2 серпня, заявив журналістам офіційний представник Міноборони Росії генерал-лейтенант Ігор Конашенков, повідомляють російські ЗМІ.

«Політичну, кримінальну та моральну відповідальність за бійню в Оленівці та інші воєнні злочини в Україні разом із Зеленським безпосередньо несе адміністрація Байдена», – заявив представник російського відомства.

Конашенков також заявив про «удари ЗСУ по житлових кварталах» в окупованих містах, які нібито буди здійснені зі схвалення Білого дому США.

Додамо, що Американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що Росія несе відповідальність за масове вбивство українських військовополонених в результаті вибуху 28 липня у в'язниці в Оленівці Донецької області. Як зазначають експерти, супутникові та інші знімки показують, що в результаті нападу було пошкоджено тільки одну будівлю, стіни цієї будівлі не були зруйновані, і навколо не залишилося вирв від снарядів. Це переконливо свідчить, що руйнування в'язниці було результатом закладеного всередині запального або вибухового пристрою.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об'єкта, зроблені до та після трагедії.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю.

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Теги: росія Донеччина окупація окупанти війна

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