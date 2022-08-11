Теракт в Оленівці: журналісти CNN оприлюднили розслідування

Пошкодження будівлі спричинені пожежею всередині, а не влучанням ракети

Російська версія теракту у вʼязниці в Оленівці, яка звинувачує ЗСУ в ударі по українських військовополонених ракетами Himars, не відповідає дійсності. Вірогідність того, що така зброя завдала удару по корпусу, де утримували полонених, майже виключена. Про це йдеться у розслідуванні телерадіокомпанії CNN.

Розслідування базується на аналізі відео та фото з місця події, супутникових знімках до і після вибуху, роботі криміналістів та фахівців зі зброї. Опитані журналістами експерти не можуть точно сказати, що саме призвело до вбивства і поранень такої кількості увʼязнених, однак Himars вони виключили. Більшість фахівців вказує на те, що відбулася інтенсивна пожежа. Деякі свідки також заявляли, що не було чути звуків ракети, що наближається.

З травня у приміщенні колишньої колонії в окупованій росіянами Оленівці утримували приблизно тисячі українських військовополонених. Вони розміщувалися у пʼяти будівлях. Однак у липні близько 200 полонених українців були переведені до окремої будівлі. Близько 23 години 28 липня у цій будівлі з тонкими стінами та даху з металевого профнастилу спалахнула сильна пожежа.

В'язниця в Оленівці, де утримували українських військовополонених

Фотографії наслідків пожежі свідчать про те, що стіни все ще стоять, а більша частина даху лишилась цілою. Фахівці стверджують, що удар Himars завдав би значно більших ушкоджень. Знімки зсередини вказують на сильну масштабну пожежу.

Приміщення, де утримували українських полонених

Вигляд будівлі після атаки проти військовополонених

Вранці після теракту працівник пропагандистського прокремлівського телеканалу «Звезда» вказав на акуратно розкладені фрагменти, один із яких мав серійний номер ракети Himars у навдивовижу гарному стані – це попри інтенсивний вогонь, який спалив тіла людей. Цю версію підтримав і офіційний представник Міноборони Росії генерал Конашенков, який заявив, що СІЗО зазнало «ракетного обстрілу з американського Himars».

Декілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки непоєднувані з атакою Himars. Зокрема, експерт Кріс Кобб-Сміт стверджує, що будівля з такими тонкими стінами і металевим дахом ні за що не встояла б після удару з такої реактивної системи залпового вогню,

«На цих відео ніде немає воронки, ліжка не відсунуті, стовпи не пошкоджені, але видно масивні ураження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви б бачили воронки, розбиту стелю і стіни, тіла після вибуху», – заявив фахівець зі зброї.

В'язниця в Оленівці фото: CNN

Офіційні посадовці США також відкинули версію про використання Himars.

«Це абсолютно точно був не Himars», – заявив журналістам один із посадовців.

Інших західний посадовець додав, що експерти вказують на загоряння зсередини будівлі, а не зовнішній вибух.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 29 липня атакували колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.