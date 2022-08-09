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Теракт в Оленівці: тимчасовий командир «Азова» розповів нові подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Теракт в Оленівці: тимчасовий командир «Азова» розповів нові подробиці
Внаслідок теракту в Оленівці загинуло понад 50 українських військовополонених
фото з відкритих джерел

Кількість жертв теракту може бути більшою, ніж говорять росіяни

Тимчасово виконуючий обов’язки командира полку «Азов» Микита Надточій переконаний, що барак, у якому перебували українські військовополонені у Оленівці, росіяни підірвали за допомогою вогнемета «Джміль». Про це він розповів у інтерв’ю «Українській правді».

За словами Надточія, росіяни за декілька днів до теракту перевели частину полонених у окремий барак. За його інформацією, йдеться приблизно про 200 осіб.

«Десь за доби чотири почала надходити інформація, що рандомно беруть хлопців і переводять їх в інший барак. Немає ніякого чіткого розуміння чи приналежності до підрозділу, чи там до якихось офіцерських, чи сержантських звань, от не було ніякої прив’язки, просто переводять і все. З якою метою – не було зрозуміло», – розповів він.

Тимчасовий командир «Азова» також висловив думку щодо зброї, яку росіяни застосували проти українських військовополонених.

«Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний «шмєль», так званий (вогнемет «Джміль» – «Главком»). Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди», – зазначив Надточій.

Офіцер зазначив, що супутникові знімки, оприлюднені Maxar, де видно, що згорів лише конкретний барак, свідчить на користь версії про використання «Джмеля».

«Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав’язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали «шмєлями». Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути», – зазначив він.

Водночас Надточій припускає, що кількість жертв теракту в Оленівці може бути більшою, ніж говорять росіяни, адже з багатьма хлопцями, які утримувались там наразі немає зв’язку.

Командир «Азова» також розповів, як дізнався про атаку проти українських полонених у Оленівці. За його словами, спочатку «азовці» в Оленівці припустили, що відбувається обстріл.

«Мені зателефонували у четвер о пів на дванадцяту ночі хлопці звідти, і говорять, що по нас працюють. Я одразу передзвонив до певних органів, які, можливо б, могли знати щось про цю «роботу». Тобто спочатку це і ними сприймалось як приліт. Зв’язався одразу. Сказав: «Якщо ви працюєте, то припиніть, бо страждають наші хлопці. Там вже говорять про «двохсотих» і «трьохсотих».

На що сказали: «Так, все окей. Питань немає. Зараз поцікавимось». Потім передзвонили, сказали, що ніхто не працював. Жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання. На ранок зателефонували ці самі хлопці. Підтвердили, що є «двохсоті», «трьохсоті», – розповів Надточій, зазначивши, що вже тоді хлопці, які були в Оленівці, сумнівалися, що барак з полоненими згорів внаслідок саме обстрілу.

«Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить заревом. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряда або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться», – наголосив він.

Як розповів командир «Азова», точної інформації щодо кількості загиблих і постраждалих внаслідок теракту в Оленівці у нього наразі немає. Також невідомо, чи будуть і коли будуть передавати тіла.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.  

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

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Теги: росія Оленівка теракт війна Донбас полон Азов

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