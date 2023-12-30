Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
Росіяни не можуть атакувати широким фронтом на Сході, як вони це планували
Українські військові зіпсували в Авдіївці певні плани ворога, які він прагнув реалізувати до кінця 2023 року. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі 24 Каналу.
Як пояснив експерт, задум Росії полягав у тому, щоб, розпочавши восени наступ на Авдіївському напрямку, здійснити масштабні наступальні дії по всьому Східному фронту – від Куп'янська до Авдіївки – й до кінця року спробувати вийти на адмінмежі Донецької області.
«Через вдалі й правильні оборонні дії українських військ уже зруйновані плани про те, що ворог може реалізувати до кінця цього року якісь свої оперативні задуми, тим паче стратегічні», –сказав керівник Центру військово-правових досліджень.
Водночас ЗСУ в Авдіївці вдалося здійснити три важливі завдання. Зокрема, там дуже серйозно зменшується ресурс окупантів. Уже неодноразово противник був змушений перекидати туди підкріплення, знімаючи сили з іншого напрямку.
«Тобто наше угруповання оборони Авдіївки уже виконало три важливі завдання», – наголосив Мусієнко.
Він розповів, що йдеться про наступні завдання:
- ЗСУ знищили й продовжують знищувати велику кількість ворога.
- Росіяни не можуть атакувати широким фронтом на Сході, як вони це планували, й змушені концентрувати свої сили, зокрема, на Авдіївському напрямку.
- Ворогу не вдалося змусити нас забрати сили з Півдня й піти на Схід.
«Це ті підсумки, які вже зараз можна робити, та вносити в актив нашому угрупованню, яке здійснює оборону Авдіївки», – резюмував Мусієнко.
Раніше президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці.
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