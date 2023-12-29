Росія обстріляла із «Градів» Авдіївку і Торецьк: є поранені

Унаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей

Російська армія 29 грудня з «Градів» та артилерії атакувала населені пункти Донецької області. Унаслідок постраждало п'ятеро людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку. Ворожі снаряди влучили по приватному сектору, де поранення дістали 41-річний чоловік та 83-річна жінка. Ще один постраждалий отримав травми, перебуваючи у власному будинку.

Також під прицілом окупантів опинилася Авдіївка.

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«Від влучання засобів ураження по домоволодінню отримав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог завдав удару по місту Торецьк, унаслідок чого на власному подвір'ї отримала осколкові поранення 60-річна жінка. Її госпіталізовано.

Правоохоронці зазначили, що за попередніми даними, ворог обстрілював населені пункти з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Нагадаємо, 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Унаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 29 грудня відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

Уночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну Х-59;

14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.