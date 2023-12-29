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Росія обстріляла із «Градів» Авдіївку і Торецьк: є поранені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія обстріляла із «Градів» Авдіївку і Торецьк: є поранені
Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку
фото: Донецька обласна прокуратура

Унаслідок ворожої атаки постраждало п'ятеро людей

Російська армія 29 грудня з «Градів» та артилерії атакувала населені пункти Донецької області. Унаслідок постраждало п'ятеро людей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку. Ворожі снаряди влучили по приватному сектору, де поранення дістали 41-річний чоловік та 83-річна жінка. Ще один постраждалий отримав травми, перебуваючи у власному будинку.

Також під прицілом окупантів опинилася Авдіївка.

«Від влучання засобів ураження по домоволодінню отримав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог завдав удару по місту Торецьк, унаслідок чого на власному подвір'ї отримала осколкові поранення 60-річна жінка. Її госпіталізовано.

Правоохоронці зазначили, що за попередніми даними, ворог обстрілював населені пункти з реактивних систем залпового вогню «Град» та артилерії.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти.

Унаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 29 грудня відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

Уночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Теги: обстріл Торецьк Авдіївка ворог поранення

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