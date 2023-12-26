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Загибель 108 українських військових поблизу Авдіївки: Генштаб відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель 108 українських військових поблизу Авдіївки: Генштаб відреагував
Немає жодного підтвердження цій інформації: ні фото, ні відео, ні номеру бригади чи поранених
фото ілюстративне

Військові закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням

Ввечері 25 грудня політолог Віталій Бала заявив про нібито загибель 108 захисників, які стояли під Авдіївкою Донецької області. Бійцям нібито дозволили поїхати додому на різдвяні свята, але вони загинули. У Генштабі ЗСУ відреагували і заявили, що ця інформація є фейковою.

«Вони (військові – «Главком») тягнули жереб, хто зможе поїхати і ті, хто не витягнув, були дуже засмучені і навіть деякі просили з ними помінятись. Але, ніхто не погодився, бо всі хотіли побачити своїх рідних, адже вже близько року на нулі», – написав Бала.

Загибель 108 українських військових поблизу Авдіївки: Генштаб відреагував фото 1

Зі слів політолога, нібито всі, хто витягнув жереб, сіли в автобус, проте не доїхали, їхнім сім'ям «прийде горе». Зокрема, причиною «інциденту» він називає недостатню кількість грошей на машини.

«Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Також військові закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та перевіряти інформацію перед оприлюдненням.

Крім того, що ця інформація є фейковою заявив і український військовий Сергій Волков.

«Автобус в Авдіївку? Це що треба вживати, щоб таке нести? В нас вже другий місяць відпусток немає, активні бойові дії, навпаки потребуємо особового складу», – сказав він.

Волков наголосив, що також немає жодного фото, відео, номеру бригади чи поранених.

Нагадаємо, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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