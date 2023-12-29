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Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці (відео)
фото: скріншот відео

Гарант подякував військовим за службу та відзначив найкращих з них державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці. Це одна з найскладніших ділянок фронту.

«Україна тут захищає увесь наш народ, як і на всій лінії на передовій. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Лівий берег – це важко, це біль, це втрати. Це люди,які на собі тримають життя України», – наголосив Зеленський.

Президент особисто подякував воїнам за службу, а також обговорив з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Зеленський також відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.

«Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат», – заявив Президент України.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА. Наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

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Теги: президент Володимир Зеленський Авдіївка

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