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Оборона Нікополя. Керівник району розповів про успіхи

Альона Боженко
Сьогодні, 06:28 glavcom.ua
Оборона Нікополя. Керівник району розповів про успіхи
Окупанти продовжують інтенсивні обстріли Нікополя
фото: Telegram Валентин Резніченко

Євген Євтушенко: «На території Нікополя дуже активно працюють наші Збройні сили і ніхто пасивно не чекає наступного обстрілу»

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що окупанти щодня обстрілюють місто і якщо інтенсивність обстрілі не зменшиться є ризик того, що Нікополь наблизиться до такого стану, як Маріуполь. Про це Євтушенко розповів в інтерв'ю «Главком».

За його словами, наразі Нікополь не можна порівнювати з Маріуполем, адже ситуація не настільки критична.

«Це не зовсім коректне порівняння. Маріуполь – це рана на тілі України, і коли ми чуємо про Маріуполь, у нас в усіх велика скорбота. Але у Нікополі немає і десятої частини того, що зроблено в Маріуполі. Фактично там місто, дійсно, стерте з лиця землі. Але, знаєте, якщо так продовжиться, а ми маємо два тижні регулярних нічних обстрілів, то за якийсь час ми будемо наближатися до такого стану», – розповів Євтушенко.

Також за його словами на території Нікополю наразі активна працюють ЗСУ і дають відсіч ворогу.

«Щоб трошки додати оптимізму, скажу, що вже декілька днів поспіль на території Нікополя дуже активно працюють наші Збройні сили і ніхто пасивно не чекає наступного обстрілу. ЗСУ завдають точкові удари, причому не б'ють по житлових масивах. Це не Енергодар, не житлові забудови Кам’янки або Водяного – це окраїни й промислові зони, де немає мирного населення. І є добрі результати знищення ворога, їхніх реактивних систем залпового вогню та бойових машин. Тобто, ЗСУ активно повідомляє ворогу, що те, що вони роблять, – робити не треба», – зауважив Євтушенко.

Нагадаємо, за словами очільника Нікопольської районної військової адміністрації Росія наразі не має можливості окупувати прифронтовий Нікополь, тому застосовує тактику випаленої землі, знищуючи інфраструктуру міста. Євтушенко також вважає, що основна мета рашистських обстрілів – викликати паніку серед населення.

Зауважимо, що сьогодні вночі окупанти вкотре обстріляли Нікополь.

Читайте також інтерв'ю: Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
Теги: Євген Євтушенко обстріл війна війна в Україні

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