Рашисти обстрілюють Нікополь старими снарядами, які не завжди вибухають

Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів, що частина снарядів, якими російські військові обстрілюють Нікополь та його околиці, не вибухає, бо вони протерміновані. Про це Євтушенко розповів в ефірі телеканалу Відкритий.

«Використовуються Гради, частина зарядів взагалі не вибухають, можливо, в них порушений строк зберігання. Це стара техніка, старі боєприпаси. Нового тут нічого немає», – сказав він.

Окрім того, на переконання Євтушенка, російські військові використовують Запорізьку атомну електростанцію як щит, за яким вони ховаються.

«Найбільша АЕС у Європі використовується ворогом як військова база. Там є боєкомплекти, військові машини – все те, чого там не має бути. І це небезпека як для всієї Європи, так і для всього світу. На жаль, ми маємо мляву реакцію від міжнародних партнерів, і це наводить на недобрі думки», – розповів очільник району.

За його інформацією, з початку загострення ситуації в районі від обстрілів загинуло п’ятеро людей, кілька десятків поранені, близько 30% жителів Нікополя евакуювалися.

Євтушенко додав, що людей з Нікополя намагаються розселити по громадах углибині району.

Останніми днями окупанти систематично обстрілюють Нікополь.

Як відомо, окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара. Внаслідок ударів у ніч на 25 липня по Дніпропетровщині виникли пожежі, постраждала дитина.

У ніч на 26 липня рашисти вкотре атакували Нікопольський район.

Повідомлялося, що російські загарбники загнали щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблока ЗАЕС.

Читайте також: