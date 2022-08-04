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У двох містах пролунали вибухи

Альона Боженко
Сьогодні, 03:30 glavcom.ua
У двох містах пролунали вибухи
Рашисти обстріляли Нікополь
фото ілюстративне

Вибухи пролунали після оголошення повтряної тривоги

Вночі, 4 серпня, у Нікополі та Харкові пролунали вибухи.

Обстріл Нікополю підтвердив голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко.

«Обстріляно місто Нікополь», – зазначив він.

Більше жодних деталей Євтушенко не повідомив. Лише додав, що відповідні служби усувають наслідки.

Разом з тим після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали і у Харкові. Про це повідомило «Суспільне».

Жителів просять залишатися в укриттях та не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 3 серпня, сили ППО збили над Харківською областю російську ракету. Її уламки впали на полі.

Разом з тим 1 серпня, окупанти знову атакували Салтівський район у Харкові.

Також стало відомо, що російські війська активізували атаки у Харківській області, що може свідчити про намагання окупантів просуватися на захід області або в напрямку Харкова. 

Окупанти відновили локальні наземні атаки на захід від Ізюма, вже розпочали безуспішні штурми та спроби розвідки Чепіля, Щурівки та Гусарівки, а останніми днями відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку. Також протягом кількох місяців вони утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції на Харків з південного сходу. 

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Теги: Харків обстріл вибух війна війна в Україні

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