Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 15 липня

У Вінниці пошкоджень зазнали 36 житлових будинків

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Вінниччина

Внаслідок влучання ракет в центр міста пошкоджень зазнали 36 житлових будинків, 17 з них досить серйозно зруйновані. Станом на 6:00 в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини, з них: 110 амбулаторно надали допомогу. Всього госпіталізовано 73 осіб, з них троє дітей. На даний час є інформація про 23 загиблих, з них троє дітей. Зниклих безвісти: 18 осіб. Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Чернігівщина

Вчора ввечері – обстріл із артилерії території біля населених пунктів Карповичі та Мхи (Новгород-Сіверський район). Без жертв та руйнувань. Сумщина

Минулої доби ворог обстріляв вісім територіальних громад Сумської області. Усього − понад 40 пострілів із різної видів озброєння (кулеметні черги, реактивна та ствольна артилерія, використовували безпілотники). Громади, що постраждали від обстрілів – Миропільська, Юнаківська, Есманьська, Новослобідська, Хотінська, Шосткинська, Краснопільська та Великописарівська територальні громади. Постраждалих немає, руйнувань теж. Сьогодні зранку – мінометний обстріл Шалигинської громади. Без втрат та руйнувань. Дніпропетровщина

Ворог обстріляв одразу три райони. У Нікопольському через обстріл з «Градів» загорілося пальне. Вогонь уже приборкали. На місці обстрілу фахівці ДСНС знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі знову обстріляли зі ствольної артилерії паркову зону міста Зеленодольська. У Синельниківському – пряме влучання ракети у школу. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Харків

Вночі в Холодногірському районі окупанти вдарили попередньо ракетою. Снаряд влучив по відкритій території. Також вночі внаслідок удару постраждала будівля школи у Немишлянському районі. Жертв та постраждалих немає. По області – в Чугуївському районі у с. Коробочкіно снаряд влучив у приватний будинок. Протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, постраждала територія приватного домоволодіння.

Луганщина

На лінії фронту російські війська продовжують наносити артилерійські та ракетні удари з наступними спробами штурму. За минулу добу – щонайменше один ракетний удар та авіаудари, зокрема, по Верхньокам’янському. Там та у Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогу не вдалися. Також зафіксовані три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із РСЗВ, п’ять – із танків.

Триває спротив окупаційній владі та військовим. Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора «несподівано» підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – важких.

Донеччина

Вночі і на ранок – обстріли Красногорівки, Мар'їнки, Великої Новосілки із РСЗО «Град». О п’ятій ранку – ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, поранена людина. За добу – троє людей загинуло, семеро поранених. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав ракетного обстрілу. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється. Протягом доби зафіксовано обстріли с. Лимани Галицинівської громади, Шевченківської громади, Широківської, Баштанської, громад. За попередніми даними, загиблих немає, здіймалися поля та суха трава. Так, вчора після обстрілів окупантів в смт Березнегувате та с. Лепетиха загорілася суха трава.

Також внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків вчора зайнялося поле з пшеницею у с. Привільне Привільненської громади та горіла суха трава в с. Новоіванівка Баштанської громади. У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Вибухи спостерігалися всю добу на території Херсонщині. Напружена ситуація у Новій Каховці, там ЗСУ продовжує наносити влучні удари по позиціям ворога. Низка пожеж спостерігалися протягом дня, горіли поля у передмістях та у Дар’ївській ТГ. Стабільно тяжка ситуація у селах, які біля Снігурівки, річки Інгулець та на кордонах областей. У Генічеську фіксується жорстоке поводження з жителями району. Також підтверджується інформація стосовно безконтрольного пуску води з Каховського водосховища до Північнокримського каналу.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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