Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 13 липня

За добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари по Луганщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати населені пункти Донеччини. За ніч збито над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

За ніч збито над Нікопольським районом два ворожих безпілотники. Також ворог двічі за ніч обстріляв з РСЗВ Нікопольський район – саме місто Нікополь, Червоногригорівську та Мирівську громади.

У Мирівській пошкоджено заклад соціальної інфраструктури, у Червоногригорівській – лінію електропередач. Без світла кілька тисяч людей. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, під час обстрілів ніхто не постраждав.

Харків

Вночі зафіксували ракети, спрацювало ПВО, постраждалих немає. Протягом доби окупанти нанесли удари із РСЗВ по Індустріальному району Харкова, п’ятеро поранених.

По області росіяни обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, виникали пожежі на відкритих територіях. По області є поранені: в Золочівській громаді – одна людина, Харківський р-н, Дергачівська громада, смт Слатине – дві людини, в Ізюмському районі – дві людини. Загинула одна людина у Слатиному.

Луганщина

Ворог не припиняє авіаційний та артилерійський тиск в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці. Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів – 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань. Зросла активність ворожих ДРГ.

На окупованих територіях продовжуються «кадрові призначення»: «прокуратуру Сєвєродонецька» очолив зрадник України, колишній адвокат Саркисян.

Донеччина

Російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати населені пункти Донеччини – Авдіївку (житловий сектор, район церкви, садового товариства та Будинку культури), Красногорівку (житловий сектор), Торецьк (житловий сектор), Бахмут (житловий сектор).

Зранку – ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних, інформація уточнюється. За добу пр області – четверо загиблих, восьмеро поранених.

Миколаївщина

Вночі – обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.

Сьогодні зранку було обстріляно с. Широке Широківської громади, обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, с. Кавказ, с. Семенівка та с. Висунськ.

Також вранці обстрілів зазнало смт Березнегувате. Інформація щодо пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Напружена ситуація по всій області. Після вибухів у Новій Каховці пошкоджено багато об’єктів інфраструктури та будинків місцевих мешканців. Також було знищено багато техніки окупантів, зокрема ракет і боєприпасів.

Обстріли та вибухи тривають і у районах. Внаслідок боїв у Бериславському районі є загиблі та ранені.

Продовжують надходити повідомлення про викрадення людей. У Херсоні побільшало російських патрульних поліцейських.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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