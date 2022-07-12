Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 12 липня

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Внаслідок обстрілів в Херсонській області щоденно горять ліси та поля. Також окупанти здійснили масований ракетний обстріл Миколаєва. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Харків

Уночі росіяни випустили дві ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Попередньо постраждалих немає. Проводиться огляд території.

По області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули два чоловіка. У Дерчагах внаслідок обстрілу постраждали три особи, вони госпіталізовані.

Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули семеро осіб, постраждали 34 людини.

Луганщина

За ніч по позиціях наших бійців на адміністративному кордоні області завдано чотири ракетних удари, вісім артобстрілів та три мінометних. У соцмережах повідомляється про початок окупаційною владою перепису населення м. Сєвєродонецька. За попередніми даними, в місті залишилось близько 10 тис. мешканців.

Окупаційною владою Сєвєродонецька та «урядом ЛНР» створено робочу гурупу, яка має в стислі терміни обстежити будівлі та споруди Сєвєродонецька.

Донеччина

Вночі не припинялася рятувальна операція. Вдалося виявити й підняти з-під завалів ще кілька тіл, у тому числі 9-річного хлопчика.

На даний час цифри по часів'ярській трагедії (руйнування ракетами 5-поверхівки 9 липня) наступні: дев'ятеро людей врятували, 34 тіла підняли на поверхню (у т.ч. однієї дитини). Рятувальна операція триває.

Сьогодні зранку – три ракетні удари по Торецьку, одна з ракет влучила у дитячий садок, дві інші – з'ясовується. Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – влучили напряму у приватний житловий будинок. Наразі відомо про одну поранену людину. За добу по області: д'евятеро загиблих і двоє поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів четверо людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вчора ввечері та сьогодні, орієнтовно о 04:30 — обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вчора внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

Херсонщина

Внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

Продовжується в області і нові призначення місцевих колоборантів, в також захоплення установ та навчальних закладів. Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів «Асканія Нова».

В цілому ситуація в області критична.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.